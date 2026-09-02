Claudia Sheinbaum acusa a Estados Unidos de injerencia en el Gabinete de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al gobierno de Estados Unidos de implementar tácticas de injerencia destinadas a provocar divisiones internas en el Gabinete de Seguridad de México.

Durante su conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo", la titular del Ejecutivo sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia recurrente por parte de administraciones estadounidenses para debilitar a gobiernos independientes que defienden la soberanía nacional. La mandataria afirmó que tales intentos buscan minar la cohesión interna mediante el elogio a ciertos funcionarios y la crítica hacia otros.

Acciones de la autoridad

Sheinbaum aseguró que estas dinámicas no generarán rupturas entre los integrantes de las corporaciones federales. Destacó que existe una sólida coordinación operativa entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, así como con la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.

Contexto electoral en EE.UU.

Las declaraciones de la mandataria se produjeron luego de que el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, hiciera un reconocimiento público a la labor de García Harfuch, a quien describió como un socio confiable y cercano a las agencias estadounidenses.

Finalmente, la presidenta atribuyó parte de estas posturas al contexto electoral de Estados Unidos, señalando que diversos actores políticos utilizan la relación bilateral con México para obtener ventajas políticas en sus procesos comiciales locales.