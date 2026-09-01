Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por conflicto de AHMSA en Monclova

A dos años del inicio del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria queda a deber a Monclova por no concretar una solución al conflicto de AHMSA, indicaron representantes de la Iniciativa Privada.

Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno, Eugenio Williamson consideró que la presidenta ha trabajado "bien, a medias", pero sostuvo que en temas como seguridad, el combate a la delincuencia y, particularmente, el tema de AHMSA, su Gobierno ha dejado mucho que desear.

Como monclovense, dijo, la presidenta tiene una deuda con la región Centro, luego de que al asumir el cargo se comprometiera a solucionar el problema de la empresa acerera desde el inicio de su gestión. "Nos queda a deber bastante precisamente con un compromiso que hizo hace dos años exactamente cuando tomó la toma de protesta, que dijo que iba a solucionar el tema de Altos Hornos", señaló.

Reprochó la tardanza en el proceso para concretar la venta de AHMSA y consideró que las condiciones establecidas para la subasta no han sido suficientemente flexibles para permitir la participación de más interesados. Afirmó que, mientras el proceso se prolonga, los trabajadores siguen con la incertidumbre y la economía de la región Centro sigue siendo afectada por los empleos que dejó vacantes la empresa.

Williamson también cuestionó el desempeño del Gobierno federal en materia de seguridad y sostuvo que la delincuencia en distintas entidades representa un obstáculo para atraer inversiones. Aunque reconoció que Coahuila mantiene condiciones de seguridad, señaló que hechos violentos registrados en otras partes del país afectan la percepción de los inversionistas extranjeros.

Por ello, consideró que la presidenta todavía está a tiempo de modificar el rumbo y tomar decisiones frente a los problemas de seguridad y desarrollo económico. "Necesitamos realmente que tome un papel con seriedad como lo es de presidenta y tenga mano dura, mano dura para todos los políticos, funcionarios públicos que hayan infringido la ley y la justicia", expresó.

Pidió que el Gobierno federal no proteja a políticos o funcionarios que hayan infringido la ley y que se actúe con firmeza contra quienes estén relacionados con delitos.