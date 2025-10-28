Protección Civil en alerta por llegada del frente frío número 11

A partir de este miércoles se comenzará a sentir un marcado descenso en las temperaturas con la llegada del frente frío número 11, informó Pedro Alvarado, director de Protección Civil Municipal, quien señaló que este será el día más frío de la semana, con mínimas de hasta 8 grados centígrados.

El funcionario indicó que, aunque aún no se activan los operativos de emergencia, el personal de Protección Civil se mantiene en alerta preventiva.

"Ya estamos en los tiempos en que el clima empieza a descender; por lo pronto estamos en prevención. El operativo Abrigo se activa cuando las condiciones son más extremas", explicó.

Alvarado recordó que hace algunos meses se realizó un censo de población vulnerable, el cual permitirá reaccionar de manera oportuna cuando se presenten temperaturas más severas.

"Seguiremos alimentando ese censo y trabajando sobre él para atender a las personas que más lo necesiten", mencionó.

El titular de Protección Civil señaló que aún es prematuro hacer pronósticos a largo plazo, aunque se prevé que la temporada invernal sea más fría que la anterior.

"Adelantarnos mucho a los pronósticos es aventurarnos; se ha comentado que el frío estará un poco más fuerte, pero vamos a esperar cómo llega la temporada. En otros años, para estas fechas ya hacía frío, y ahora apenas va a comenzar el descenso", comentó.

Finalmente, Alvarado adelantó que para lo que resta del año y los primeros meses de 2026 se esperan más de 30 frentes fríos, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.