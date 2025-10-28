Ricardo Salas Arocha cautiva en la Feria del Libro Monclova 2025

En el marco de la Feria del Libro Monclova 2025, el joven escritor Ricardo Salas Arocha presentó su obra "Recuerdos Perdidos", una antología de relatos cortos que exploran distintos géneros como el amor, la ciencia ficción, la fantasía y el terror. La presentación tuvo lugar en la Biblioteca Harold R. Papé, donde el autor compartió detalles sobre el proceso creativo detrás de su primer libro.

En entrevista con Periódico La Voz Monclova, Salas Arocha explicó que la idea de escribir nació durante la pandemia de COVID-19, una etapa que describió como complicada y llena de estrés. "Durante el encierro se vivía mucha desesperación, y escribir fue mi manera de liberar el estrés. Me ayudó a relajarme y sobrellevar esos momentos difíciles. Ahora la escritura ya forma parte de mí", expresó.

El joven autor, originario de Monclova, comentó que su padre fue pieza clave para que el libro pudiera publicarse con la editorial Idilo, dirigida por Renata Chapa, quien se interesó en los relatos desde la primera lectura. Además, destacó la colaboración de su primo, el ilustrador Simón Arocha, quien se encargó de dar vida visual a las historias con su trabajo artístico.

"Recuerdos Perdidos" —dijo el escritor— muestra cómo un personaje puede recordar su historia de distintas formas, de manera única, dependiendo de sus emociones y vivencias. "Si a las personas les gustan los géneros literarios, en este libro encontrarán de todo; y si no les gusta un relato, pueden pasar al siguiente, porque prometo que no se aburrirán", agregó entre risas.

La presentación del libro fue bien recibida por los asistentes de la feria, quienes destacaron el talento de las nuevas voces literarias monclovenses y la importancia de seguir impulsando espacios para la creación local.