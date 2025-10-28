Doosung Tech inicia operaciones en Monclova con gran inversión

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y continuar apoyando la generación de empleos para las familias de la Región Centro, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, en equipo con el alcalde Carlos Villarreal, encabezaron la colocación de la primera piedra de Doosung Tech, empresa coreana especializada en la producción de componentes para vehículos eléctricos, que llega a Monclova con un proyecto de inversión de casi 500 millones de pesos y que iniciará operaciones en el primer semestre de 2026.

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez señaló que "como gobierno, junto con los empresarios, tenemos la tarea de generar las condiciones para que haya desarrollo. Estamos empujando la reactivación económica de la región, trabajando con los alcaldes para atraer más empresas del sector automotriz y seguir fortaleciendo a Monclova".

Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal destacó que esta inversión representa una nueva etapa de crecimiento para Monclova y agradeció al representante de la empresa, Kichae Jung, Director de la División Automotriz de DOOSUNG TECH, su colaboración y participación desde el año pasado en este importante proyecto.

Asimismo, reconoció el apoyo del Cabildo de Monclova, de la Secretaría de Economía del Estado, encabezada por Luis Eduardo Olivares Martínez, y de los organismos empresariales locales como COPARMEX, representada por Mario Coria, y Pro Monclova, dirigida por Reginaldo Calderón, por las gestiones e incentivos que hicieron posible esta importante inversión.

Durante el evento también estuvieron presentes Roberto Garza Vázquez, Director General de Grupo Capital Industria, y Lina de la Cruz, beneficiaria del programa de Becas para Estudios del idioma coreano; programa que busca fortalecer el intercambio académico y la vinculación con empresas de origen asiático.

Finalmente, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reiteró que "trabajar en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con la iniciativa privada es clave para lograr proyectos como este, que impulsan la economía local y crean oportunidades para nuestras familias".