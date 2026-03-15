Monclova: regidores Almeraz y Suárez solicitan licencia

El Ayuntamiento de Monclova se encuentra a la espera del dictamen oficial del Congreso del Estado de Coahuila para proceder con la integración de los regidores suplentes que cubrirán las ausencias de Alfonso Almeraz y Glenda Suárez, quienes solicitaron licencia para separarse temporalmente de sus funciones ante sus aspiraciones políticas de participar en el proceso electoral para diputaciones locales.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina Martínez, informó que el trámite se encuentra actualmente en revisión por parte del Poder Legislativo estatal, instancia responsable de autorizar este tipo de solicitudes cuando se trata de ausencias prolongadas.

De acuerdo con la normativa vigente en Coahuila, las licencias mayores a 15 días solicitadas por integrantes del Cabildo deben ser autorizadas por el Congreso local para que los suplentes puedan rendir protesta y asumir el cargo.

En ese sentido, Medina Martínez explicó que la regidora Glenda Suárez solicitó licencia por un periodo definido de tres meses, tras el cual podrá reincorporarse a sus funciones dentro del Cabildo. En contraste, el regidor Alfonso Almeraz pidió su separación del cargo por tiempo indefinido.

El funcionario municipal agregó que, una vez que el Congreso emita el dictamen correspondiente, el Ayuntamiento recibirá la notificación oficial para convocar a los regidores suplentes y proceder con su toma de protesta, garantizando así la continuidad de los trabajos del Cabildo.