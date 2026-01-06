Socorristas de Coahuila brindan alimento a familiares en Monclova

Mientras adentro del Hospital General Amparo Pape de Benavides se libran batallas por la vida, afuera la angustia no da tregua.

La noche cae, el cansancio se acumula y la incertidumbre pesa. En medio de ese escenario, socorristas del Grupo de Urgencias Básica Coahuila (GUBC) protagonizaron un gesto que devolvió un poco de calor humano a quienes más lo necesitaban.

De manera voluntaria y utilizando recursos propios, la mañana de este martes, integrantes del GUBC acudieron al nosocomio para repartir taquitos y jugo entre familiares de pacientes que permanecían a la intemperie, algunos desde hace horas y otros desde hace días, aferrados a la espera de un parte médico que puede cambiarlo todo.

Acciones de la autoridad

La escena contrastó con la dureza del entorno: manos temblorosas que recibieron alimento, miradas cansadas que encontraron un momento de alivio y palabras de agradecimiento que rompieron el silencio de la mañana. Para muchos, ese bocado fue el primero del día; para otros, un recordatorio de que no estaban solos.

El Director del cuerpo de rescate, Gustavo Espinoza, junto con los socorristas, explicó que esta acción nació del conocimiento directo de la realidad que se vive fuera de un hospital. "Sabemos lo que es esperar noticias, pasar frío, hambre y miedo. A veces un plato de comida también es un abrazo", compartieron.

Impacto en la comunidad

Más allá del alimento, los rescatistas ofrecieron escucha, ánimo y presencia, convirtiendo un acto sencillo en un respiro emocional para quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de su vida.

Con este gesto, el Grupo de Urgencias Básica Coahuila dejó claro que su labor no termina cuando apagan las sirenas. También está en esos actos silenciosos donde no hay reflectores, pero sí humanidad, reafirmando su compromiso con la comunidad monclovense incluso fuera de las emergencias.