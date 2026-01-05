Héctor Garza Martínez advierte sobre la subasta de AHMSA

La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para el próximo 30 de enero, se perfila como un momento clave dentro de un proceso de quiebra que se ha extendido por meses y que continúa generando incertidumbre económica en la región Centro de Coahuila.

El licenciado Héctor Garza Martínez, representante de un grupo de acreedores de la siderúrgica, señaló que el anuncio fue recibido con una expectativa moderadamente positiva, aunque advirtió que el verdadero desafío no será la realización del acto, sino lograr la participación de postores suficientes que hagan viable financieramente la subasta.

Explicó que, conforme a las reglas del procedimiento, la puja arrancará en el 85 por ciento del valor del avalúo, un umbral que solo podría superarse si existe competencia real entre interesados. De lo contrario, dijo, el margen de recuperación para los acreedores sería limitado y no alcanzaría a cubrir de manera significativa los adeudos pendientes.

Garza Martínez subrayó además que uno de los puntos más sensibles del proceso es la restricción para que personas o empresas vinculadas con directivos actuales o pasados de AHMSA puedan participar. Esta medida, afirmó, busca evitar operaciones simuladas o intentos de recompra que distorsionen el proceso concursal y perjudiquen aún más tanto a los acreedores como a la economía regional.

El representante legal reconoció que las expectativas deben mantenerse en un marco de realismo. Admitió que la situación financiera de AHMSA y de Minera del Norte es compleja y que no existe certeza de recuperar la totalidad de los adeudos; sin embargo, insistió en que avanzar con la venta conjunta de ambas empresas es un paso necesario para liberar recursos y abrir la posibilidad de una reactivación económica parcial en la zona.

Finalmente, advirtió que si la subasta del 30 de enero no logra concretarse, la legislación contempla una segunda y hasta una tercera almoneda, con precios progresivamente más bajos, lo que disminuiría aún más las probabilidades de recuperación. Por ello, recalcó que la fecha no debe entenderse como un acto meramente formal, sino como una jornada decisiva que medirá si aún existe interés real por rescatar a la acerera y mitigar el impacto económico que su crisis ha dejado en la región Centro de Coahuila.