Carlos Villarreal presenta agenda deportiva para Monclova en 2026

Con el objetivo de impulsar el turismo deportivo, fortalecer el alto rendimiento y posicionar a Monclova como una ciudad sede de eventos de primer nivel, el alcalde Carlos Villarreal presentó la agenda deportiva correspondiente a enero de 2026, resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Gobierno del Estado.

Como parte de esta programación, del 16 al 18 de enero Monclova será sede del Estatal de Voleibol del proceso CONADE, evento que reunirá a selecciones estatales y forma parte del camino rumbo a competencias nacionales, impulsando la detección y desarrollo de talento juvenil.

Posteriormente, del 22 al 25 de enero, se llevará a cabo el Abierto de Arquería "Dafne Quintero", uno de los torneos más importantes del país en esta disciplina, que se realizará en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha y contará con la participación de atletas de distintos estados, además de una bolsa garantizada de 350 mil pesos.

Asimismo, del 29 al 31 de enero, Monclova albergará el Congreso Anual de la Federación Mexicana de Béisbol, y al concluir este encuentro dará inicio el Nacional de Béisbol categoría 13–14 años (U15), evento clave dentro del proceso selectivo estatal y nacional.

Durante la presentación acompañaron al alcalde el director de Deportes, Daniel Morales; el subdirector Juan Elizalde; y la arquera olímpica Dafne Quintero, orgullo de Monclova, quien da nombre al Abierto de Arquería.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que esta agenda refleja la visión de consolidar a Monclova como una ciudad activa, competitiva y con vocación deportiva. "Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, hoy Monclova cuenta con instalaciones, organización y una agenda que nos permite atraer eventos nacionales, generar derrama económica y seguir impulsando el talento deportivo", señaló.

Con esta programación, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer el deporte, promover el turismo deportivo y consolidar a Monclova como un referente nacional en la organización de grandes competencias.