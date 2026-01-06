Contactanos
Víctor Manuel Aguilera solicita prórroga en subasta de AHMSA

El Juzgado Segundo de Distrito ha certificado la solicitud de modificación de plazos en el procedimiento.

Por Adriana Cruz - 06 enero, 2026 - 08:23 a.m.
      El síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, solicitó formalmente una prórroga para la publicación de la convocatoria de subasta de los activos de la empresa, así como la modificación de los plazos previamente establecidos dentro del procedimiento de enajenación.

      Solicitud de prórroga por el síndico

      Así lo certificó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en un documento fechado el 2 de enero de 2026, en el que se deja constancia de que el 31 de diciembre de 2025 fue autorizada la propuesta de enajenación de los bienes de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., Minera del Norte, S.A.B. de C.V. y Unidad Productora, así como el establecimiento de plazos para las distintas etapas del proceso.

      Detalles de la solicitud

      El documento precisa que el síndico presentó un escrito, identificado con número de folio interno 2, mediante el cual, con fundamento en el artículo 1077 del Código de Comercio, solicitó la prórroga en atención a la complejidad del asunto, y pidió que los plazos para la subasta se ajusten por los mismos días que se conceda dicha prórroga.

      Asimismo, se certifica que el escrito fue firmado electrónicamente y que el certificado de firma electrónica del síndico se encuentra vigente y no ha sido revocado, quedando debidamente agregado al expediente del concurso mercantil.

