Inversión de General Motors en Coahuila promete crecimiento para la región

El anuncio de una nueva inversión de General Motors (GM) en Coahuila fue recibido con optimismo por los industriales de la región Centro, quienes prevén un efecto positivo para empresas proveedoras de autopartes y servicios vinculados al sector automotriz.

El presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous, señaló que la inversión anunciada de mil millones de dólares representa una señal de confianza para el estado en medio de la incertidumbre económica y comercial que existe dentro de la industria automotriz en los últimos años.

"Es una excelente noticia, que a pesar de la incertidumbre que hemos tenido con todo el tema de los aranceles y la industria automotriz, lo que demuestra que las cosas se están acomodando bien para Coahuila".

Señaló que esto representa buenas noticias para las empresas de la región Centro, ante la estrecha relación que se tiene en la cadena de suministro de la industria automotriz, con las empresas proveedoras que producen componentes y piezas para plantas instaladas en Saltillo y otras ciudades del Sureste.

Entre los socios de Canacintra existen compañías que trabajan directamente para General Motors, por lo que el crecimiento de la armadora podría traducirse en mayores pedidos y expansión para proveedores locales.

"Hay empresas de aquí que fabrican bolsas de aire, arneses, piezas y distintos componentes, todo eso puede tener crecimiento con una mayor producción automotriz".

Mtanous Falco dijo que el nuevo proyecto también fortalece la imagen de Coahuila como un estado competitivo para atraer inversiones extranjeras, lo que podría favorecer futuras inversiones en la región.