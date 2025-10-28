Autoridades preocupadas por casos de dengue en Cuarta Jurisdicción

La Secretaría de Salud confirmó el primer fallecimiento por dengue hemorrágico en la región, correspondiente a la alumna de la Escuela Normal de Monclova, originaria del municipio de San Buenaventura.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, indicó que Paulina perdió la vida por complicaciones derivadas de la enfermedad, a pesar de los esfuerzos médicos realizados para salvarla.

"Se hicieron todas las acciones necesarias para poder sacar adelante a esta persona, pero la gravedad de su enfermedad terminó con su vida, tenía muchas complicaciones, sobre todo sangrados que no se pudieron controlar a pesar de las múltiples transfusiones que se hicieron".

El representante de la Secretaría de Salud mencionó que el caso fue confirmado como dengue grave, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social emitiera el reporte correspondiente.

Oficialmente esta es la primera defunción que se tiene por dengue hemorrágico en los municipios que corresponden a la Cuarta Jurisdicción, sin embargo se tiene registrado un caso en el municipio de Sacramento que corresponde a la Jurisdicción Sanitaria 05 y un caso sospechoso de Nadadores.

Así mismo se informó que actualmente se cuentan con 15 casos activos de dengue en la región en su mayoría dengue clásico, con algunos casos con signos de alerta, que se están atendiendo.

Tras el deceso, las autoridades sanitarias intensificaron las labores de fumigación y control larvario en las zonas de mayor incidencia de mosquitos.

"Desde el primer momento realizaron cercos sanitarios y este lunes volvimos a fumigar en San Buenaventura, así como en varias colonias de Monclova como son 18 de Febrero, El Roble, Leandro Valle, Margarito Silva, Deportivo y Las Moritas".

Aguilar Arocha señaló que el trabajo de vectores se incrementará tras asignarse un mayor número de brigadistas que permitirán cubrir más territorio y una vez más exhortó a la población a apoyar para disminuir el riesgo del mosquito transmisor.