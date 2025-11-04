IMSS activa protocolos de urgencia por niña ahogada en tina de agua

Personal médico de la Clínica 9 del IMSS en Frontera y el Hospital General "Amparo Pape de Benavides" realizó el máximo esfuerzo para salvar la vida de la pequeña Sara, pero fue imposible debido al daño que había sufrido al estar por varios minutos sin oxígeno luego de caer accidentalmente en una tina con agua.

El director del Hospital General, Ángel Cruz García, detalló que desde el momento en que se notificó el traslado de la menor, se activaron los protocolos de urgencia de alto impacto para recibirla.

El caso fue atendido de manera inicial en la Clínica 9 del IMSS, donde a pesar de que la menor ingresó sin signos vitales, se logró recuperar el trazo electrocardiográfico gracias a las maniobras de reanimación, lo que permitió su traslado a Monclova para continuar con la atención especializada.

En el Hospital General se contaba con equipo de cirujanos pediátricos, anestesiólogos y personal de urgencias, que lograron recuperar a la pequeña Sara en un par de ocasiones, lamentablemente el daño cerebral era severo.

"Siempre que tenemos un trazo electrocardiográfico positivo, es una responsabilidad que tenemos que realizar las maniobras o los ciclos de reanimación, sobre todo por el tiempo que había durado sin llegar el oxígeno a su cerebro, ya que era indiscutible que iba a tener un daño cerebral profundo".

De acuerdo con la información que proporcionaron los padres, la pequeña estuvo por lo menos un periodo de entre 10 a 15 minutos sin oxígeno, por lo que el daño cerebral era irreversible, por lo que de haber sobrevivido, habría quedado con secuelas neurológicas graves, posiblemente sin capacidad para hablar o caminar.

El director médico mencionó que es un caso lamentable, en el que se agotaron todos los recursos para salvar a la pequeña Sara, sin embargo el daño había el daño fue demasiado extenso.