CONALEP Coahuila inicia semestre con más de 11 mil alumnos

Poco más de 11 mil alumnos de los planteles del CONALEP Coahuila iniciaron el semestre febrero-julio 2026, ciclo en el que se distribuyeron 21 mil libros de texto gratuito en los nueve planteles del estado, de los cuales 3 mil 055 correspondieron al plantel de Monclova.

El director estatal, Alfio Vega, informó que son nueve planteles los que reanudaron actividades con una matrícula superior a los once mil estudiantes, destacando que uno de los principales retos para este semestre será mantener los indicadores nacionales que han posicionado al subsistema como referente en el país.

Señaló que en los últimos años la matrícula ha incrementado en un 8 por ciento, lo que representa la incorporación de mil 184 estudiantes más en comparación con ciclos anteriores. Este crecimiento, dijo, implica mayores necesidades, ya que se trabaja con las mismas instalaciones, personal docente y administrativo, pero con una demanda más amplia.

En cuanto a los indicadores académicos, destacó que Conalep Coahuila ocupa el primer lugar nacional con menor deserción escolar. "De cada 100 alumnos que ingresan al subsistema, únicamente seis se quedan en casa, lo que significa una eficiencia del 94 por ciento", puntualizó, subrayando que esto refleja el seguimiento permanente que se brinda a los estudiantes.

Además, la entidad se mantiene en primer lugar nacional en titulación, tercer lugar en eficiencia terminal y también en el modelo de educación dual.

Como parte del fortalecimiento institucional, se hizo entrega al plantel Monclova de la certificación ISO 9001:2015, reconocimiento que avala sus procesos de calidad y lo posiciona como uno de los planteles con mayor demanda y desempeño en el estado.

Con estos resultados, CONALEP Coahuila arranca el nuevo semestre con el compromiso de mantener y mejorar sus estándares académicos, atendiendo el crecimiento sostenido de su comunidad estudiantil.