Retraso en proceso penal por accidente en carretera federal 57

NUEVA ROSITA, COAH.- La familia Álvarez exigió justicia ante el retraso del proceso penal en contra del presunto responsable del accidente ocurrido en la carretera federal 57, en el tramo Allende–Sabinas, Coahuila. El hecho, registrado el 6 de mayo de 2023 en el kilómetro 138, dejó cinco víctimas mortales, entre ellas un menor y su madre, luego de que un tráiler se desplomara sobre el vehículo en el que viajaban.

La indignación de los familiares aumentó al ser informados de que la audiencia penal, originalmente programada para el 9 de febrero, había sido cancelada sin previo aviso y reprogramada para el próximo 20 de mayo. Consideraron que esta situación reflejaba un proceso lleno de retrasos y evasivas, lo que mantenía su caso sin resolución a pesar de los años transcurridos.

El operador del tráiler, identificado como Erik Jaciel N., fue señalado como responsable del accidente. Sin embargo, según los familiares, el acusado había evadido la justicia en varias ocasiones, lo que provocó que el procedimiento se mantuviera estancado. La empresa propietaria de la unidad tampoco había asumido responsabilidades, lo que reforzó el sentimiento de impunidad.

Los familiares lamentaron que, a tres años del accidente, las autoridades no hubieran logrado avanzar en el proceso judicial. Señalaron que la falta de sanciones al responsable representaba una herida abierta para la comunidad y un recordatorio de la fragilidad de la justicia en casos de alto impacto social.

La familia Álvarez reiteró que su demanda no se trataba de venganza, sino de un reclamo legítimo para que se reconociera la responsabilidad del accidente y se aplicaran las sanciones correspondientes. Con ello, buscaron evitar que otros ciudadanos enfrentaran la misma situación de impunidad que ellos habían padecido.