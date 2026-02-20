Contactanos
Coahuila

Marcos Garza y damas isabelinas apoyan a asilo en Sabinas

Las damas isabelinas llevaron alimentos y momentos de convivencia a los residentes del asilo en Sabinas.

Por Carlos Macias - 20 febrero, 2026 - 08:44 p.m.
Marcos Garza y damas isabelinas apoyan a asilo en Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH - Marcos Gregorio Garza Vázquez, digno caballero del Club Caballeros de Colón, confirmó la visita de las damas isabelinas al asilo de ancianos de esta ciudad, donde llevaron alimentos y compartieron momentos de convivencia con los residentes.

      De acuerdo con el entrevistado, estas acciones forman parte del trabajo conjunto con el comedor comunitario que cada miércoles beneficia a decenas de familias de escasos recursos en Sabinas.

      Garza Vázquez agradeció a las damas isabelinas por su apoyo constante, que hace posible compartir semana tras semana "el pan y la sal" con quienes más lo necesitan.

      Además, destacó que estas jornadas no solo representan un alivio material, sino también un gesto de cariño y acompañamiento que fortalece el espíritu de quienes reciben la visita, recordándoles que la comunidad los valora y los tiene presentes.

       

      Con estas iniciativas, los Caballeros de Colón y las damas isabelinas reafirman su compromiso de servicio y solidaridad hacia la comunidad sabinense.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados