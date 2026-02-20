Marcos Garza y damas isabelinas apoyan a asilo en Sabinas

SABINAS, COAH - Marcos Gregorio Garza Vázquez, digno caballero del Club Caballeros de Colón, confirmó la visita de las damas isabelinas al asilo de ancianos de esta ciudad, donde llevaron alimentos y compartieron momentos de convivencia con los residentes.

De acuerdo con el entrevistado, estas acciones forman parte del trabajo conjunto con el comedor comunitario que cada miércoles beneficia a decenas de familias de escasos recursos en Sabinas.

Garza Vázquez agradeció a las damas isabelinas por su apoyo constante, que hace posible compartir semana tras semana "el pan y la sal" con quienes más lo necesitan.

Además, destacó que estas jornadas no solo representan un alivio material, sino también un gesto de cariño y acompañamiento que fortalece el espíritu de quienes reciben la visita, recordándoles que la comunidad los valora y los tiene presentes.

Con estas iniciativas, los Caballeros de Colón y las damas isabelinas reafirman su compromiso de servicio y solidaridad hacia la comunidad sabinense.