Cruz Roja Nacional inicia colecta anual

SABINAS, COAH.- Este viernes 20 de febrero la Cruz Roja Nacional dio inicio oficialmente a su colecta anual en la Ciudad de México, acto que marca el arranque de una de las campañas más importantes para la benemérita institución. La confirmación fue realizada por Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos, quien destacó la relevancia de este esfuerzo solidario.

Puente González explicó que, tras el inicio en la capital del país, las colectas se extenderán progresivamente a las delegaciones estatales y municipales, con el objetivo de involucrar a toda la ciudadanía en la causa. De esta manera, se busca que cada región aporte a la sostenibilidad de los servicios que la Cruz Roja brinda día con día.

El coordinador subrayó que la colecta anual representa una fuente fundamental de recursos, pues gracias a las aportaciones voluntarias es posible mantener la operación de ambulancias, equipos médicos y personal capacitado que atiende emergencias en todo el territorio nacional.

Asimismo, recordó que la Cruz Roja ofrece miles de servicios cada año, desde atención en accidentes y desastres naturales hasta programas de prevención y capacitación comunitaria. "Cada donativo se traduce en vidas salvadas y en la posibilidad de llegar a quienes más lo necesitan", puntualizó.

Finalmente, Puente González hizo un llamado a la población para sumarse con generosidad a la colecta, resaltando que la solidaridad de los mexicanos es el motor que permite a la institución seguir cumpliendo con su misión humanitaria. Con ello, la Cruz Roja reafirma su compromiso de estar presente en los momentos más difíciles, brindando apoyo y esperanza.