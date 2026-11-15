Buscan luz en Hércules tras quiebra de MINOSA

MONCLOVA, COAHUILA.- Las restricciones en el suministro de energía eléctrica y agua potable en la comunidad de Hércules, municipio de Sierra Mojada, obedecen a la falta de recursos económicos derivada del proceso de quiebra de Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA), informó la Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y MINOSA.

Mediante un comunicado, la representación legal rechazó categóricamente que las fallas en estos servicios respondan a actos de hostigamiento, coacción o presión contra los extrabajadores o la población de la localidad.

Acciones de la autoridad

Para atender el problema ante la proximidad del invierno, la Sindicatura gestiona ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reconexión de la comunidad a la red eléctrica nacional. Con esta medida se busca estabilizar el servicio y reducir la dependencia actual de equipos generadores alimentados con diésel, cuyo abastecimiento se ha visto limitado por los altos costos.

De manera paralela, la Sindicatura sostuvo una reunión con representantes comunitarios y el alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo Vásquez, con el objetivo de analizar alternativas que permitan abaratar la generación de energía y mantener la continuidad del suministro.

Detalles confirmados

Asimismo, se han realizado acercamientos con autoridades estatales y federales para solicitar apoyo institucional. Aunque hasta el momento no se ha concretado una solución definitiva, la Sindicatura reiteró su disposición para trabajar de forma coordinada con los distintos órdenes de gobierno y los habitantes de Hércules, subrayando que el proceso de quiebra exige administrar con rigor los escasos recursos disponibles.