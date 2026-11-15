Amplían horarios por el Buen Fin

Para atender a un mayor número de contribuyentes y facilitar el aprovechamiento de los descuentos del Buen Fin, Recaudación de Rentas abrirá sus oficinas este domingo 15 y lunes 16 de noviembre en la región Centro.

Como parte de la campaña que se lleva a cabo en el estado para que los contribuyentes actualicen su situación, este fin de semana se mantendrá la operación de las oficinas administrativas para la realización de trámites.

Horarios de atención en Recaudación de Rentas

Pablo González, administrador local de Recaudación de Rentas, informó que las oficinas principales brindarán servicio este fin de semana de 9 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que el módulo instalado en el centro comercial Pape atenderá en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.

En el municipio de Castaños, el módulo de Recaudación que se encuentra a un costado de Presidencia también permanecerá abierto ambos días, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Beneficios fiscales disponibles

Invitó a los automovilistas a aprovechar los estímulos fiscales de la campaña, entre los que destaca el pago único de 3 mil 999 pesos para liquidar adeudos de control vehicular de 2025 y años anteriores.

También se ofrece un 50 % de descuento en licencias de conducir con vigencia de dos y cuatro años, excepto las correspondientes a motociclistas.

González recordó que los contribuyentes pueden generar sus formatos de pago a través de la plataforma Pagafácil hasta el martes 17 de noviembre y liquidarlos hasta el próximo 30 de noviembre.

Ampliación de horarios para facilitar trámites

La ampliación de horarios busca ofrecer mayores facilidades a los ciudadanos para regularizar su situación vehicular y aprovechar los beneficios de la campaña.