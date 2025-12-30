Aumenta la demanda de gas butano en Sabinas por el frío

SABINAS, COAH.- En los últimos días, la demanda de gas butano para los domicilios ha experimentado un aumento del 100 % según información proporcionada por operadores de empresas distribuidoras del combustible. La baja en las temperaturas ha generado un incremento en la necesidad de utilizar gas butano para calefacción y preparación de alimentos.

Se espera que este 31 de diciembre, la venta de gas butano se dispare aún más debido a las preparaciones para la cena de fin de año y otros eventos que requieren horneado, lo que aumenta el consumo de gas. La mayoría de las ventas son de tanques de nueve kilos, utilizados principalmente para aparatos de calefacción y cocina.

Ante esta situación, se invita a la población a tomar precauciones en el uso del gas butano en los diferentes aparatos domésticos. Es importante revisar posibles fugas y el estado óptimo de los cilindros para evitar accidentes. Los operadores de gas butano hacen un llamado a la población a ser responsable en el uso del gas y a tomar medidas de seguridad para evitar incidentes. La revisión regular de los cilindros y la detección de fugas pueden prevenir accidentes graves.

La empresa de gas butano está trabajando para atender la demanda creciente de gas butano en la región. Se recomienda a la población planificar con anticipación y hacer pedidos con tiempo para evitar desabastos.