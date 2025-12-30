Laura Jiménez entrega obra de pavimentación en Múzquiz: calle Victoria renovada

Múzquiz, Coah. - La presidenta municipal de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, entregó una obra más de pavimentación en la calle Victoria, en el corazón del Centro Histórico de la ciudad.

La obra, que incluyó la pavimentación con concreto hidráulico estampado, renovación de la red de agua potable, línea de drenaje y banquetas nuevas, es parte del compromiso de la administración municipal de mejorar la infraestructura de la ciudad.

"Con trabajo constante y resultados visibles, seguimos avanzando por Múzquiz", expresó la presidenta municipal, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, en un mensaje en redes sociales.

La obra en la calle Victoria es una muestra más del esfuerzo de la administración municipal por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y embellecer el Centro Histórico de la ciudad.

La presidenta municipal, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, sigue trabajando incansablemente para hacer de Múzquiz una ciudad más próspera y atractiva para sus habitantes y visitantes.