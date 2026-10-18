Bienestar Animal recibe reportes de infestación en Coahuila

La Dirección de Bienestar Animal ha recibido reportes de viviendas con presencia de pulgas y garrapatas, incluso en domicilios donde no hay perros, informó su titular, Aniela Flores.

La funcionaria explicó que estos parásitos pueden permanecer en la tierra y depositar ahí sus huevecillos, por lo que, si no se interrumpe su ciclo mediante fumigaciones, la infestación puede reaparecer.

Señaló que la humedad favorece la proliferación de estos parásitos y que el calor también contribuye a su desarrollo, por lo que es importante atender los reportes antes de que el problema se extienda.

Flores indicó que Bienestar Animal recibe reportes diariamente, principalmente por perros con garrapatas. El personal acude a atender los casos y también brinda orientación a las familias que buscan apoyo para controlar la presencia de estos parásitos.

Las acciones se realizan sin distinción y no es necesario confirmar si las garrapatas están infectadas con Rickettsia para tomar medidas preventivas, señaló.

La directora aclaró que no es posible determinar a simple vista si una garrapata está infectada; para saberlo se requiere un análisis. Por ello, recomendó actuar ante la presencia de pulgas o garrapatas, tanto en las mascotas como dentro de las viviendas.

Agregó que Bienestar Animal trabaja de manera coordinada con la Dirección de Salud y la Jurisdicción Sanitaria para realizar fumigaciones y atender esta problemática.

Aunque no precisó el número de viviendas afectadas, Flores indicó que existe una cantidad considerable de casos atendidos y pendientes. Añadió que la doctora Iris, del área de Brigadas de Salud, podría contar con cifras más específicas, ya que algunos reportes corresponden a domicilios donde no hay perros.

La funcionaria llamó a la población a reportar la presencia de estos parásitos y buscar atención oportuna para evitar que las infestaciones se salgan de control.