Estudiante de CECYTEC Sur brilla en certamen de arte en Durango

Con una obra inspirada en temas de impacto social y el compromiso de poner en alto el nombre de Coahuila, Hanna Eleny Perales Rodríguez, estudiante de 17 años del plantel CECYTEC Sur de Monclova, participa en el Concurso Nacional de Arte y Cultura, que se lleva a cabo del 12 al 16 de octubre en la ciudad de Durango.

La joven, quien cursa el quinto semestre de preparatoria, obtuvo su pase a la fase nacional tras lograr el primer lugar en la etapa estatal en la categoría de dibujo. Su obra ganadora, titulada «Dientitos de leche», estuvo basada en el hallazgo de una fosa clandestina en Michoacán con restos de víctimas de entre tres y seis años de edad, tema que abordó como una forma de dar voz a la infancia afectada por la violencia.

Además de su desempeño artístico, la estudiante ha destacado dentro de su comunidad escolar al fundar el club de dibujo del plantel CECYTEC Sur —actualmente en pausa por su preparación hacia el certamen— y haber sido electa reina de la institución.

Perales Rodríguez expresó que la oportunidad de competir a nivel nacional representa un logro significativo en su formación artística, área en la que busca continuar su desarrollo profesional.

La obra «Dientitos de leche» ha generado un fuerte impacto en la comunidad, al abordar un tema tan sensible como la violencia infantil. La joven artista espera que su trabajo inspire a otros a reflexionar sobre la situación de los niños en el país.