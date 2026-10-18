Lluvias en Monclova: Protección Civil alerta sobre encharcamientos

Las lluvias registradas en Monclova durante el día de ayer no dejaron incidentes. A pesar de esto, Protección Civil se mantuvo en alerta ante el pronóstico de mayores precipitaciones y el posible incremento de encharcamientos.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil municipal, informó que en esta ocasión el pronóstico era de lluvias ligeras, sin tormentas eléctricas ni precipitaciones fuertes, por lo que no había señales de alarma.

Sin embargo, advirtió que la acumulación de agua podría aumentar conforme avanzara el día, esto ante los escurrimientos que se pudieran dar de algunas zonas al mantenerse las lluvias la mayor parte del día.

Ante estas condiciones, llamó a la población a no cruzar calles con encharcamientos importantes ni zonas donde exista corriente de agua, debido al riesgo de que los vehículos sean arrastrados. También recomendó extremar precauciones ante los vientos pronosticados, por lo que pidió evitar colocarse debajo de ramas grandes, objetos colgantes y espectaculares, así como proteger a niños y adultos mayores y evitar salidas innecesarias.

El funcionario aseguró que, a pesar de que en esta ocasión no hay alerta, los albergues municipales están preparados para activarse de inmediato y recibir a las personas que necesiten resguardo por las condiciones climáticas.