Obispo Hilario González encabeza encuentro de misioneros guadalupanos en Monclova

El Colegio La Salle de Monclova fue sede del encuentro de misioneros guadalupanos de la Diócesis de Saltillo, en el que participaron alrededor de mil 500 personas para promover el rezo de los tradicionales 46 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe.

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, explicó que esta actividad forma parte del itinerario guadalupano, que se realiza cada año del 27 de octubre al 12 de diciembre, con oraciones en barrios, comunidades, iglesias y hogares.

El objetivo es fortalecer la fe católica y fomentar la devoción a la Virgen de Guadalupe mediante la participación de las familias y las comunidades en el rezo del Santo Rosario.

Este año, la jornada lleva por lema "Enséñanos, Madre, a seguir caminando juntos, siguiendo las huellas de Jesús", una invitación a los fieles a ser discípulos de Jesucristo y reconocer a María como madre y guía espiritual.

González destacó que, a través de esta tradición, la Iglesia busca acercarse a las personas que atraviesan momentos difíciles y recordarles el mensaje de misericordia y acogida de la Virgen María.

El obispo invitó a la población a sumarse a las actividades y participar en los 46 rosarios, que se llevarán a cabo en distintos puntos de la diócesis hasta el 12 de diciembre, cuando se celebra a la Virgen de Guadalupe.

Al encuentro asistieron alrededor de mil 500 personas provenientes de diferentes comunidades de la Diócesis de Saltillo.