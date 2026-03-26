75 años de la primaria Leopoldo Villarreal: un legado educativo en Monclova

Con una emotiva ceremonia encabezada por su director, Félix Rafael Martínez Menchaca, la primaria Leopoldo Villarreal celebró tres cuartos de siglo de labor ininterrumpida en el corazón de Monclova. Fundada el 26 de marzo de 1951, esta institución se ha consolidado como un pilar del primer cuadro de la ciudad, destacando por su longevidad y por ser la cuna académica de múltiples generaciones de profesionistas y ciudadanos ejemplares.

Durante el festejo, la comunidad escolar se involucró activamente mediante la lectura de reseñas históricas y diversas dinámicas que resaltaron el valor simbólico del edificio educativo. Martínez Menchaca subrayó que la escuela no solo es una de las pioneras en la zona centro, sino un referente físico y social que permanece en la memoria colectiva de los monclovenses como un emblema de identidad local.

En cuanto a los retos actuales, la dirección enfatizó la necesidad de fortalecer el trinomio entre docentes, alumnos y familias para priorizar la formación en valores. Se destacó que la misión actual de la primaria va más allá de lo académico, enfocándose en la detección oportuna de cambios conductuales y en el acompañamiento emocional de los niños, asegurando que el aprendizaje se mantenga como un proceso integral y humano.

Finalmente, el acto sirvió para honrar la memoria del profesor Leopoldo Villarreal, cuya vocación de servicio da nombre y sentido a la mística de trabajo del plantel. El evento concluyó con un mensaje de unidad, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un entorno educativo donde el legado del pasado inspire el crecimiento de las futuras generaciones.