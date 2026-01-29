Hilario González celebra cinco años de ministerio en Monclova

En un ambiente de cercanía pastoral y gratitud, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, visitó este jueves la Parroquia Santiago Apóstol, en Monclova, donde presidió una misa de acción de gracias con motivo de sus cinco años al frente de la diócesis, fecha que coincidió con el aniversario exacto de su llegada como pastor a esta comunidad eclesial.

Durante la celebración eucarística, el obispo explicó que este momento se enmarca en lo que denominó su "vuelo jubilar", ya que en este periodo también conmemora 60 años de vida, 30 de ordenación sacerdotal y 10 años de ministerio episcopal. Este 29 de enero, al cumplirse media década de su nombramiento, decidió compartir la celebración con los fieles y sacerdotes de la zona metropolitana de Monclova, particularmente con la Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe.

"Hoy que se cumplen cinco años de mi llegada, quise venir a convivir con los padres y celebrar como lo haría cualquier católico que desea agradecer a Dios por un aniversario importante", expresó el obispo González García durante su homilía, al agradecer la hospitalidad y el compromiso de la comunidad parroquial.

En su mensaje, también destacó la experiencia de las visitas pastorales realizadas del 23 al 25 de enero, las primeras de manera formal desde el inicio de su episcopado, las cuales —dijo— le permitieron conocer de cerca la realidad de las parroquias, el trabajo de los laicos, religiosos y sacerdotes, así como los movimientos y grupos que fortalecen la vida pastoral en la diócesis.

"Quiero seguir sirviéndolos con alegría y entusiasmo", manifestó, al tiempo que pidió a la comunidad continuar orando por su ministerio episcopal. La celebración concluyó como un signo de unidad y comunión, reflejando el compromiso compartido de seguir construyendo una Iglesia cercana a la gente.