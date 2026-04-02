Habitantes de Monclova reportan apagones constantes de energía eléctrica

A pesar de que todavía no se registran las temperaturas más elevadas del año, familias de distintos sectores, principalmente al sur de la ciudad, ya han comenzado a reportar apagones constantes en el suministro de energía eléctrica.

Habitantes de la colonia Primero de Mayo, Deportivo, Cañada, Praderas, señalaron que en los últimos días han sufrido interrupciones repentinas del servicio, algunas de apenas uno o dos minutos, pero lo suficientemente bruscas como para generar preocupación y molestias entre la población.

De acuerdo con los testimonios, tan solo en los últimos dos días se han contabilizado al menos tres apagones, los cuales ocurren de manera inesperada, provocando incluso sobresaltos entre las familias, además del riesgo de daños en aparatos eléctricos.

Vecinos advirtieron que estas fallas podrían derivar en pérdidas económicas, ya que los cortes repentinos de energía pueden afectar electrodomésticos y equipos electrónicos, sobre todo cuando la luz se va de forma súbita y regresa sin previo aviso.

Aunque aún no se presentan los llamados "calorones", los ciudadanos consideran que estas fallas podrían estar relacionadas con las altas temperaturas que ya se han comenzado a sentir en la región en días recientes, o bien con los fuertes vientos registrados durante las tardes y noches, mismos que se prolongan hasta la madrugada y que arrastran polvo y tierra.

Estas condiciones climáticas, señalaron, podrían estar afectando la infraestructura eléctrica o provocando fallas en las líneas de distribución, lo que deriva en los apagones reportados en diversas colonias.

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que realice una revisión en la zona sur de Monclova, con el fin de detectar posibles fallas y evitar que el problema se agrave cuando lleguen las temperaturas más altas.

Y es que el temor entre la población crece, al considerar que, si actualmente ya se presentan estas interrupciones, durante la temporada de calor intenso podrían intensificarse, afectando aún más la vida diaria y el funcionamiento de los hogares.