Coahuila

Carlos Villarreal apoya a apicultores en Monclova: reunión clave

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acompañar a los productores del campo con asesoría y gestión de apoyos.

Por Staff / La Voz - 13 febrero, 2026 - 09:14 p.m.
      Con el propósito de consolidar proyectos productivos y fortalecer el desarrollo económico del sector rural, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con Jesús María Montemayor Garza, Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, y con Iván Cano, representante de los apicultores de la Región Centro-Desierto.

       

      Durante el encuentro se revisaron avances, necesidades y áreas de oportunidad para fortalecer la actividad apícola, así como los distintos programas dirigidos al campo, reafirmando la importancia de la coordinación entre Estado y Municipio.

      Estas acciones forman parte del trabajo conjunto que se desarrolla con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para fortalecer al sector rural y generar mejores condiciones para los productores.

      El alcalde Carlos Villarreal destacó que el Gobierno Municipal continuará brindando acompañamiento cercano a los apicultores mediante la gestión de apoyos, asesoría técnica y vinculación institucional, además de mantener acciones que beneficien a ganaderos, agricultores y demás sectores productivos del campo.

      "Seguimos trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez y con nuestros productores para fortalecer sus proyectos. Nuestro compromiso es que el campo de Monclova tenga más herramientas, más respaldo y más oportunidades de crecimiento", subrayó el edil.

       

      El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y los distintos sectores productivos del área rural, fortaleciendo la coordinación, el diálogo permanente y la gestión de apoyos para consolidar el desarrollo del campo en la región.

