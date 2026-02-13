Jaime Guerra Pérez elogia a Tereso Medina Ramírez como potencial líder de la CTM

SALTILLO, COAH.- El Vicepresidente de CANACINTRA en la Región Sureste, Jaime Guerra Pérez, expresó su respaldo a la posible llegada de Tereso Medina Ramírez a la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al considerar que cuenta con la experiencia, preparación y liderazgo necesarios para fortalecer al organismo sindical en el país.

Guerra Pérez señaló que Medina Ramírez es un dirigente que ha surgido desde las bases del movimiento obrero, lo que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades y retos de los trabajadores.

Recordó que lo conoce desde hace más de 35 años, cuando ambos coincidieron en el Grupo Industrial Saltillo, y destacó su trayectoria de crecimiento dentro del sindicalismo.

"Es una persona que viene desde abajo, que se ha desarrollado, que se ha capacitado y preparado para ser un gran líder. Es un gusto que esté participando y que tenga muchas posibilidades de ser dirigente nacional", afirmó.

El empresario subrayó que uno de los principales aportes de Medina Ramírez ha sido el impulso a relaciones laborales estables, basadas en el diálogo y la colaboración entre trabajadores y empleadores.

En este sentido, destacó que la ausencia de huelgas en largos periodos ha sido resultado, en gran medida, de su trabajo en favor de acuerdos que beneficien a ambas partes.

Asimismo, resaltó el concepto de "sindicalismo responsable", impulsado por el líder coahuilense, el cual promueve una relación obrero-patronal basada en la cooperación y el beneficio mutuo, lo que contribuye a la estabilidad laboral y al desarrollo económico.

Guerra Pérez consideró que, aunque existen perfiles preparados dentro de la CTM, Medina Ramírez reúne características que lo distinguen, como su formación especializada en relaciones sindicales y su visión para modernizar el organismo.

Finalmente, afirmó que su eventual llegada a la dirigencia nacional representaría una oportunidad para renovar el sindicalismo en México, al aportar nuevas ideas y fortalecer el papel de la CTM en el desarrollo económico y laboral del país.