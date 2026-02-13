Escuela Secundaria No. 72 activa filtros sanitarios ante sospecha de sarampión

SALTILLO, COAHUILA.- La Escuela Secundaria No. 72 activará a partir de este viernes una serie de filtros sanitarios preventivos ante la sospecha de posibles casos de sarampión entre la comunidad estudiantil.

De acuerdo con un aviso dirigido a padres de familia y cuidadores, la medida se toma tras recibir instrucciones de la Secretaría de Salud y de la Unidad Médica de la SEDU, con el objetivo de proteger a los alumnos y evitar riesgos mayores mientras se confirma o descarta la presencia del virus mediante pruebas de laboratorio.

Las autoridades escolares precisaron que, hasta el momento, no existe confirmación oficial de que los casos reportados correspondan a sarampión, por lo que insistieron en evitar alarmas innecesarias y actuar con responsabilidad.

Acciones de la autoridad

El primero de los filtros se aplicará desde casa. Se solicita a madres, padres y cuidadores revisar que los estudiantes no presenten síntomas como secreción nasal, conjuntivitis (ojos rojos o llorosos), manchas blancas en la boca (manchas de Koplik) o una erupción cutánea roja y plana que suele aparecer entre tres y cinco días después de los primeros síntomas, iniciando en el rostro y extendiéndose al resto del cuerpo.

En caso de que el alumno presente dos o más de estos signos, la indicación es no enviarlo a clases y acudir a consulta en su unidad médica, siguiendo estrictamente las recomendaciones del personal de salud.

El segundo filtro se instalará en el acceso al plantel, donde se tomará la temperatura, se revisará la posible presencia de síntomas y será obligatorio el uso de cubrebocas.

El tercer filtro operará dentro de las aulas. El personal docente estará atento a cualquier manifestación que sugiera enfermedad para, en su caso, notificar a los padres y solicitar que el estudiante regrese a casa.

Detalles confirmados

Como parte de las acciones preventivas, la escuela informó que este lunes se realizará la sanitización del plantel al concluir el turno vespertino.

La dirección reiteró el llamado a la comunidad a mantener la calma y colaborar con las medidas establecidas. Asimismo, pidió que, en caso de presentar sintomatología, se entreguen los resultados de pruebas médicas correspondientes para evitar rumores o situaciones de psicosis colectiva.