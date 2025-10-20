Lanzan app 'Dulce Halloween' para garantizar seguridad de menores en Halloween

Con la finalidad de garantizar la seguridad de los menores durante la celebración de Halloween este 31 de octubre, fue lanzada la aplicación "Dulce Halloween", la cual permite a las familias conocer los domicilios en donde se estarán entregando dulces y planificar recorridos seguros de acuerdo con su ubicación.

La aplicación ha generado gran interés entre la población, especialmente entre madres de familia, quienes han impulsado su uso a través de redes sociales como parte de la organización comunitaria para esta fecha.

En diversos grupos de Facebook, han compartido el enlace para registrarse y animan a más hogares a sumarse a la iniciativa, con el objetivo que los niños recorran puntos previamente identificados y seguros.

"Regístrense por favor, no quiero andar batallando", escribió una usuaria en Facebook, mostrando el mapa de Monclova con los domicilios marcados mediante íconos forma de calabazas, lo que permite visualizar las zonas participantes.

"Dulce Halloween", está disponible de manera gratuita y actualmente figura entre las aplicaciones más descargadas en la categoría de entretenimiento.

Además, ofrece funciones para votar por las casas mejor decoradas, fomentando la convivencia y participación entre vecinos.

Con esta herramienta, las familias buscan fortalecer la seguridad y organización del tradicional recorrido de "dulce o truco", promoviendo una celebración más divertida y segura para los niños.