Reactivan aplicación de vacuna BCG en Hospital Amparo Pape tras desabasto

Debido a la alta demanda que ha generado la aplicación de la vacuna BCG, representantes del sector salud llamaron a la población a acudir con calma y en los horarios establecidos, para evitar aglomeraciones que pudieran derivar en otros problemas de salud, garantizando que existen suficientes dosis para todos los menores.

El director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides", Ángel Cruz García, indicó que desde el viernes se reactivó la aplicación del biológico, luego de casi 3 meses y medio o 100 días de desabasto, y destacó la amplia respuesta de los padres de familia que acuden con sus hijos.

"Hemos tenido una buena afluencia de mamás con sus bebés que acuden para aplicarles la vacuna, el primer día hábil del mes y de la semana, se complicó más, en donde atendimos a aproximadamente 100 niños y niñas que recibieron la vacuna".

Señaló que en promedio se aplican entre 70 y 80 dosis diarias tanto en el Hospital Amparo Pape, como en el Centro de Salud Guadalupe, que suman alrededor de 150 vacunas diarias en la región.

El funcionario exhortó a los padres a no alarmarse ni acudir desde muy temprano, pues el biológico se encuentra garantizado, con las suficientes dosis para atender la demanda de la población.

Mencionó que las aglomeraciones que se han presentado podrían representar un riesgo de enfermedades respiratorias entre los menores, especialmente por las bajas temperaturas que se registran a temprana hora.

"Hoy desde las 6 de la mañana había gente formada con el frío, queremos que los padres sean prudentes y que no expongan a sus hijos innecesariamente para aplicarles la vacuna, por lo que pedimos que acudan en los horarios establecidos", indicó.