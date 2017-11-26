Aplican 16 mil dosis contra la influenza

En Monclova y la región se han aplicado cerca de 16 mil dosis de la vacuna contra la influenza, informó el personal de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria quien destacó al momento no hay casos de esta enfermedad.

Inicialmente la primera meta era de 8 mil dosis aplicadas por lo que se lleva un gran avance en esta campaña que ayuda a prevenir la enfermedad que en años anteriores ha dejado defunciones en el estado de Coahuila.

La influenza también conocida como gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza, esta puede ocasionar una enfermedad leve, moderada o grave que con complicaciones puede generar la muerte del paciente.

Es diferente al resfriado, los principales síntomas son fiebre con escalofríos, tos, dolor de garganta, dolores musculares, dolores de cabeza, fatiga, cansancio, vómito y diarrea en algunos casos, principalmente en los menores de cinco años.

La Cuarta Jurisdicción Sanitaria liderada por Rosa Nilda Arocha Méndez tiene un sinfín de solicitudes de universidades y empresas que han solicitado la presencia de enfermeras para la aplicación de la vacuna a sus integrantes.

Ha existido muy buena respuesta de la población, mencionó la doctora, que destacó pronto llegarán a las 21 mil dosis aplicadas y si es posible se solicitarán más.