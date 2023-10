Aportan los rotarios vacunas vs la polio

Para el Club Rotary Internacional es muy importante que se le dé continuidad a nivel mundial a la vacuna contra la poliomielitis, pues quieren evitar a toda costa un brote de esta enfermedad, indicó Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio, Gobernador del Distrito 4110 del club.

Destacó que desde 1985 hace ya 38 años que aportan los recursos cada año para que se distribuya la vacuna a través de la Organización Mundial de la Salud a todos los países.

Dijo que la preocupación que tienen ahora es que no saben si los migrantes que pasan por México están vacunados o no, además que durante la pandemia se relajó el sistema de salud en el tema de la poliomielitis y tal vez existan niños que no se hayan vacunado.

Indicó que la lucha número uno del Club Rotary Internacional, es precisamente contra la poliomielitis, y su frase distintiva es "End polio now" –pongamos fin a la polio ahora-.

Destacó que la niñez es parte fundamental de la sociedad, por ello apoyan estos programas estratégicos para fomentar la salud en los niños.

Desde 1985 a la fecha, los rotarios han aportado más de 2 mil 500 millones de dólares, para la compra de las vacunas, misma que distribuye la OMS y la UNICEF.

Cada año, todos los miembros rotarios deben aportar 32 dólares para la causa, sin excepción pues es el objetivo de su organización, hay organizaciones que aportan 2.5 dólares por cada dólar que el Club Rotary aporta.