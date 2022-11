Apoya CMIC cárcel por el desfalco de AHMSA

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) apoya la vinculación a proceso de los tres implicados en el desfalco en contra de Altos Hornos de México (AHMSA), señalando que sentará un precedente para que otras personas no piensen en herir su economía.

Un juez penal vinculo a proceso a Cristian N, Héctor N y Ernesto N, implicados en el fraude de más de 275 millones de pesos perpetrado en contra de Altos Hornos de México, quienes permanecerán detenidos por tres meses en lo que se reanuda la audiencia, tras realizar una operación ilícita de simulación de contratos y la supuesta prestación de bienes y servicios.

Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova, respalda y apoya esta acción. Eugenio Williamson Yribarren indicó que si se hicieron pasar por proveedores, la ley tendrá que deslindar responsabilidades.

"De comprobarse así, está bien que la ley tome un precedente para que esto no vuelva a suceder en la acerera, porque sabemos de antemano que atraviesa una situación dura y difícil en cuestión de recursos, no es justo que no se le pague a quienes trabajaron con ellos durante mucho tiempo".

Señaló que la empresa sigue adeudando alrededor de 80 a 100 millones de pesos a los constructores, pero también hay empresas que continúan trabajando con la siderúrgica ya que están especializadas en el ramo acerero.

"Todo acto tiene una consecuencia y de comprobarse, tendrán que pagar por haber actuado mal en contra de la acerera, mientras que nuestros socios siguen en espera de los pagos para seguir laborando y mantenerse".