Cristina Amezcua y Esra Cavazos lideran Mega Crucero en Monclova

Monclova, Coah. – Las candidatas a diputadas locales por los Distritos 04 y 05, Cristina Amezcua González y Esra Cavazos del Bosque, encabezaron el Mega Crucero sobre el bulevar Harold R. Pape, donde los simpatizantes demostraron su respaldo a la Alianza Ciudadana por la Seguridad conformada por el PRI y la UDC.

La actividad se desarrolló desde el cruce del bulevar Pape con Francisco I. Madero, extendiéndose hasta la avenida Monterrey, donde los automovilistas fueron testigos de la energía priista que lucieron banderas del PRI así como la Unión Democrática de Coahuila, ambas corrientes políticas inundaron la principal arteria de Monclova, generando un ambiente de entusiasmo y participación.

Durante el evento, las candidatas saludaron a automovilistas y ciudadanos que transitaban por el bulevar, quienes respondieron con muestras de apoyo, aplausos y solicitudes de propaganda para conocer de cerca las propuestas enfocadas en fortalecer la seguridad, el desarrollo económico, la educación y el respaldo a las familias.

Cristina Amezcua González destacó la importancia de mantener un proyecto sólido para el sur de Monclova, el cual corresponde al Distrito 04 y continuar impulsando políticas públicas cercanas a las familias, mientras que Esra Cavazos del Bosque enfocada en el resto de la ciudad de Monclova, abarcando el 85% del Distrito 05 por una ciudad con mayores oportunidades y crecimiento para todos los sectores.

El evento se convirtió en una auténtica fiesta política donde predominó la participación de jóvenes, organizaciones y grupos ciudadanos que respaldan el proyecto de ambas candidatas, quienes además convivieron con los asistentes entre música, porras y los jingles de campaña.

Las aspirantes coincidieron en que "es tiempo de las mujeres" y desde el Congreso de Coahuila, buscan construir una agenda legislativa enfocada en la equidad, el desarrollo y el fortalecimiento de la seguridad, trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

A esta gran caravana también se sumó el dirigente municipal del PRI en Monclova, Roberto ´Bobby´ Plata, además de operadores políticos y simpatizantes que mostraron la unidad y músculo de la alianza rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

Las candidatas aseguraron que continuarán recorriendo las colonias y sectores de Monclova para presentar sus propuestas y mantener el contacto cercano con la ciudadanía, convencidas de que la Región Centro es clave para el desarrollo de Coahuila.