Senador Salazar anuncia Feria del Empleo para apoyar a ex trabajadores de AHMSA

SALTILLO, COAH.- Para apoyar a las familias afectadas por la crisis económica derivada de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), el Senador de Morena, Luis Fernando Salazar, anunció la realización de una Feria del Empleo el próximo 19 de agosto en Monclova, donde se ofrecerán 200 vacantes laborales en el estado de Nuevo León.

El evento se llevará a cabo a partir de las 8:00 de la mañana en el Hotel Holiday Inn, con la participación de diversas empresas neoleonesas que buscan contratar mano de obra calificada, particularmente en el área de técnicos mecánicos, explicó.

"Es la segunda feria que organizamos con este objetivo. Queremos brindar un respiro a los ex trabajadores de Altos Hornos que aún padecen los efectos de la crisis. Las vacantes están en municipios cercanos, con buenas condiciones laborales", señaló el legislador.

Las empresas participantes ofrecerán prestaciones como vivienda temporal, seguro de gastos médicos y fondo de ahorro, a fin de facilitar la reubicación de quienes acepten trasladarse a Nuevo León.

Aunque algunas personas han rechazado las ofertas debido a la distancia, y otras no han superado los filtros de selección, Salazar destacó que varios ya se encuentran trabajando gracias a este tipo de iniciativas.

Además de la oferta de empleo, se contará con la presencia de una representante de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), quien brindará asesoría jurídica gratuita a los ex trabajadores de AHMSA que aún enfrentan procesos pendientes o dudas legales sobre sus derechos laborales.

"No solo se trata de empleo, también de darles herramientas legales para que puedan defender lo que les corresponde por ley", subrayó Salazar.

El Senador reiteró que la situación que vive la región centro de Coahuila exige respuestas inmediatas y solidarias, y que la Feria del Empleo es parte de una estrategia más amplia para recuperar la economía local y apoyar a las familias en situación crítica.