Apoyo Directo a Instituciones Educativas sin Validez Oficial

Ante el creciente número de escuelas privadas que operan sin los permisos correspondientes, el diputado local Alfredo Paredes hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que refuerce la supervisión, pero también anunció que desde el Congreso se brindará respaldo directo a las instituciones que lo necesiten.

"Estamos detectando escuelas que funcionan sin validez oficial, y aunque eso representa una afectación grave para los jóvenes, no se trata solo de sancionar, sino de guiarlas por el camino correcto", señaló el legislador.

Indicó que se buscará ofrecer acompañamiento a esas instituciones privadas para que cumplan con los requisitos legales y puedan regularizar su situación. "Vamos a tenderles la mano, porque de lo contrario, quienes pagan las consecuencias son los estudiantes que terminan sus estudios sin obtener sus acreditaciones", expresó.

Agregó que el Congreso seguirá exhortando a la SEP para que haya mayor vigilancia en la entrega de permisos federales, especialmente en escuelas particulares que surgen sin supervisión y que, en muchos casos, generan altos costos para las familias.

"Lo que quiero dejar en claro es que estamos aquí para apoyar, tanto a los jóvenes como a las instituciones. Nuestro objetivo es que ningún estudiante se quede sin sus documentos oficiales por culpa de un mal manejo administrativo", afirmó.

Paredes subrayó que el respaldo será total para aquellos jóvenes que ya concluyeron sus estudios y enfrentan este problema, y aseguró que se trabaja en soluciones directas para brindarles atención y alternativas viables.