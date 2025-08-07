Universidad Politécnica Monclova Frontera abre proceso de admisión para nuevo cuatrimestre

La Universidad Politécnica Monclova Frontera (UPMF) continúa recibiendo aspirantes durante todo el mes de agosto, con el objetivo de integrarlos al nuevo cuatrimestre que inicia en septiembre, informó el rector de la institución, Armando Castro Murguía.

El proceso de admisión es accesible y ágil: los interesados solo deben presentar un examen de diagnóstico, cuyo costo es de 200 pesos. No obstante, si el aspirante proviene de alguna preparatoria con la que existe convenio como Cecytec, Cetis, Conalep, Preparatoria Abierta o Semilleros el examen es completamente gratuito.

"La dinámica es sencilla: presentan el diagnóstico, reciben un comprobante de participación y con eso pueden iniciar su trámite de inscripción", explicó el rector.

Aunque la meta inicial era recibir a 300 nuevos alumnos, ya se han registrado 305 sustentantes, de los cuales 208 han concluido su proceso de alta. Sin embargo, aún hay espacios disponibles y, en caso de superar la cifra esperada, la universidad tiene la capacidad de adaptarse para recibir a más estudiantes.

En el tema económico, Castro Murguía destacó que la institución cuenta con múltiples apoyos y becas, incluyendo un descuento automático del 30 % para egresados de instituciones aliadas, además de beneficios adicionales por parte de AHMSA y el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer.

"Sabemos que la situación económica en muchas familias es complicada, por eso reforzamos los apoyos para que más jóvenes puedan continuar con sus estudios profesionales", finalizó.