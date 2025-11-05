Gabriel Alexander recibe una bicicleta eléctrica como apoyo

Gabriel Alexander es un joven que, con esfuerzo y determinación, caminaba más de una hora todos los días para poder llegar a su escuela.

Su madre, la señora Cecilia Chávez, compartió su historia durante una ceremonia de graduación del INEA, sin imaginar que ese gesto despertaría una ola de solidaridad.

En el evento, autoridades de Monclova conocieron el caso y, conmovidos por la perseverancia de Gabriel, se sumaron para brindarle apoyo.

Gracias a la sensibilidad y gestión del subsecretario Sergio Sisbeles, al respaldo del alcalde Carlos Villarreal, y a la colaboración de la corporación de Seguridad Pública de Monclova, encabezada por Gabriel Santos Martínez, el joven recibió una bicicleta eléctrica que transformará su rutina diaria.

Este gesto no solo representa un medio de transporte, sino también una oportunidad para que Gabriel continúe sus estudios en mejores condiciones, con más comodidad y seguridad.

Su historia refleja el valor del esfuerzo, el amor de una madre que no se rinde y la empatía de autoridades que escuchan y actúan.

Historias como la de Gabriel nos recuerdan que cuando hay sensibilidad, el cambio sí se siente.