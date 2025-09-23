Sindicato CTM Monclova apoya al trabajador agredido

En relación con el caso de David García Salazar, árbitro de la liga municipal de Fútbol, quien resultó agredido el pasado fin de semana, el STIT CTM respalda su trabajo en Trinity Monclova.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Transformadora, CTM Monclova, se mantiene al pendiente de la salud del joven trabajador afiliado a esta organización sindical, por lo que se disipa el temor expresado de posibilidad de baja laboral.

Apenas se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la secretaria de Seguridad Social de STIT se puso en contacto con el trabajador para dar seguimiento a su caso tanto en el IMSS como con la empresa para hacer valer sus derechos laborales por incapacidad.

La organización sindical se mantiene pendiente del trabajador, en lo que respecta a sus derechos laborales los cuales están a salvo.

El STIT CTM reprueba categóricamente cualquier tipo de violencia, por lo que se insta a las autoridades correspondientes a regular los partidos de las ligas municipales.