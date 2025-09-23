La Botarga de la Furia Azul herido en trágico accidente con llamado solidario en marcha

Jesús Enrique Apodaca, conocido entre la afición como "La Botarga de la Furia Azul", se encuentra hospitalizado en el Amparo Pape luego de sufrir quemaduras en pies y manos durante la explosión de un puesto de comida que apenas comenzaba como uno de sus proyectos personales.

El accidente ocurrió este mediodía en la Francisco I. Madero, cuando un flamazo consumió en segundos el pequeño negocio en el que Jesús había invertido todos sus ahorros.

El fuego no solo destruyó su inversión, sino que lo dejó con lesiones que requerirán varios meses de recuperación.

Vecinos y conocidos han iniciado un llamado solidario para apoyarlo, ya que Jesús Enrique se encuentra solo en la ciudad, sin familia cercana que pueda acompañarlo en este difícil momento.

"Hoy por él, mañana por cualquiera de nosotros", expresaron algunos de sus amigos, quienes lo recuerdan como una figura alegre y entusiasta en los partidos locales.

Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse al número 866 140 2452 o hacer depósito a la cuenta 5579 0701 4560 7654.