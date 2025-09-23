Director de Transporte y Vialidad explica acciones contra obstáculos en IMSS

Inspectores de Transporte y Vialidad aplican hasta 20 infracciones diarias en los alrededores de la Clínica 7 del IMSS, principalmente por ocupar lugares destinados a personas con discapacidad, estacionarse en línea roja o invadir zonas de transporte público.

Teodoro Flores, director de Transporte y Vialidad, explicó que estas acciones no buscan incomodar a la ciudadanía, sino fomentar una verdadera cultura vial y de respeto hacia quienes acuden al hospital.

"Se trata de hacer conciencia social. No es para molestar, sino para garantizar el acceso y la movilidad de quienes más lo necesitan", puntualizó.

El problema es recurrente con los taxistas, quienes suelen detenerse en las entradas y salidas del hospital, o en área para discapacitados.

Ante ello, indicó que ya se mantiene diálogo con líderes de bases para evitar que los operadores continúen obstaculizando las áreas designadas.

Las sanciones no son menores: estacionarse en espacios para personas con discapacidad representa una multa de mil 500 pesos, misma cifra que se aplica en promedio a quienes se detienen en zonas de línea roja.

En algunos casos, las autoridades se han visto obligadas a retirar vehículos con grúas, en coordinación con Seguridad Pública, como una medida más firme para proteger a los pacientes y usuarios del IMSS.

Flores subrayó que estas acciones continuarán hasta que los conductores adopten la responsabilidad de respetar la normatividad vial, recordando que el objetivo principal es asegurar el libre acceso al hospital y la prioridad de quienes requieren atención médica.