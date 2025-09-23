Proyectos de Ampliación en Monclova Detenidos por Política de Aranceles

Por lo menos 15 proyectos de inversión, entre expansiones de empresas instaladas y nuevas plantas, se mantienen en “stand by” en la región Centro ante la incertidumbre que prevalece en torno a la política arancelaria, por lo que el director de PRO Monclova mencionó que es necesario se defina este tema.

Reginaldo Calderón, señaló que compañías como INFAC, MAXION, Grupo Fox y Arcosa, entre otras, mantienen en pausa los proyectos de ampliación que arrancaron y que generaría una importante cantidad de empleos.

Esto se suman a los proyectos de inversión que se habían concretado para este año y que se detuvieron ante la falta de claridad del tema arancelario, por lo que los corporativos (en su mayoría) extranjeros están en espera de que se defina el tema de los aranceles.

Dichos proyectos están distribuidos en Monclova, Frontera y Castaños, con la generación de un importante número de empleos.

Indicó que todos estos proyectos podrían retomarse, una vez que se defina el tema de los aranceles, por lo que señaló que es importante que se defina si se aplicarán o no y con base a esto tomar decisiones.

El funcionario advirtió que una extensión de la prórroga arancelaria podría prolongar la incertidumbre y frenar decisiones de inversión en la región, en tanto los corporativos esperan definiciones más claras.

“Ya depende del presidente Trump, eso no lo podemos controlar, pero lo que no queremos es que siga la incertidumbre, queremos que ya sea un sí o un no, pero que ya no continúe la incertidumbre porque afecta muchos proyectos”, afirmó.