Alcalde entrega compresor de aire para fortalecer respuesta en emergencias

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil un moderno compresor de aire, equipo que fortalecerá su operatividad diaria y permitirá una respuesta más eficiente ante emergencias.

El equipo, con un valor de 109 mil pesos, fue adquirido gracias a la recaudación de un juego de los Acereros de Monclova, gestionado por el Patronato Todos por Monclova, encabezado por el Gobierno Municipal.

El alcalde Villarreal Pérez destacó que este logro fue posible gracias al trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía.

"Seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestros cuerpos de auxilio, trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas por la seguridad y el bienestar de las familias de Monclova", expresó.

Por su parte, Eliza Morales, directora de Patronatos Municipales, explicó que el compresor era una de las principales necesidades del departamento, pues ninguna corporación de la Región Centro contaba con uno similar.

"Ahora Monclova se convierte en la primera estación con este equipo, que además podrá apoyar a otros municipios que lo requieran", señaló.

El nuevo compresor permitirá rellenar tanques de oxígeno en cuestión de minutos, una herramienta indispensable para que los bomberos puedan ingresar a incendios con seguridad y sin poner en riesgo su salud.

Antes de contar con este equipo, los elementos debían trasladarse hasta empresas como ORICA o incluso hasta Saltillo, donde el proceso de recarga tardaba entre tres y cuatro días, y muchas veces solo se lograban llenar los tanques a la mitad.

"Ahora podrán tener sus equipos listos en todo momento; antes, en un incendio, a los 10 minutos tenían que salir porque ya no tenían oxígeno", explicó Morales.