Familia de Bella Ivana organiza evento para apoyar su tratamiento de leucemia

Llenos de esperanza, la familia de la pequeña Bella Ivana pide el apoyo de la población para reunir los fondos que requieren ante la atención médica que recibe la menor, quien lucha contra una leucemia en etapa avanzada.

Bella Ivana Gutiérrez Ramírez, de 5 años de edad, fue diagnosticada hace dos meses con leucemia linfoblástica aguda, enfermedad que avanzó rápidamente hasta llegar a etapa 4, lo que obligó a su traslado inmediato a Monterrey, donde permanece internada y bajo observación constante.

Su madre, Claudia Cecilia Gutiérrez, mencionó que la familia ha tenido que permanecer en la ciudad desde entonces para seguir el tratamiento de la menor, quien ha presentado complicaciones como fiebre y una reciente infección en la sangre. "Ahorita mi niña está aislada, porque tiene muy bajas de defensas, pero dentro de lo que cabe se encuentra estable".

Ante la necesidad de cubrir gastos de renta, alimentación, pañales, entre otros, familiares y amigos organizan este viernes un evento con causa, el cual se realizará en punto de las 6 de la tarde en la Plaza del Magisterio. Comentó que para este evento se contará con el apoyo de clubes de motocicletas, quienes apoyarán con paseos para niños para recabar fondos, además de ventas de comida por lo que piden el apoyo de la población.

La madre de Ivana mencionó que debido a su estado de salud, la menor ha requerido de múltiples transfusiones de plaquetas y hemoglobina, y aunque su estado es delicado, se mantiene con un buen estado de ánimo. "Me dicen los doctores que a pesar de estar tan baja de defensas, siempre está alegre, a veces hasta pelea con los enfermeros y les pide que le lleven de comer, destacando su buen humor".

La familia, originaria de la colonia 1º de Mayo, mencionó que ante el estado de salud de Ivana tienen que rentar un cuarto, porque quedarse en un albergue representa un riesgo de infección para Ivana, lo que representa uno de los mayores gastos. "Queremos que la gente conozca nuestra historia y que sepan que no estamos solos, así como mi niña, hay más niños luchando", expresa la madre, agradeciendo de antemano cualquier apoyo.