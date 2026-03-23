Familia de Jeremy Casillas pide apoyo tras incendio en colonia Independencia

Aún en medio del dolor por la pérdida del pequeño Jeremy, la familia enfrenta ahora una nueva batalla: reconstruir su vivienda y solventar los gastos derivados del incendio que dejó daños totales en el domicilio, además de una camioneta reducida a pérdida total.

El abuelo del menor relató que, aunque los gastos funerarios ya lograron cubrirse con gran esfuerzo, ahora vienen otros gastos igual de pesados: la reparación de la casa, el cableado eléctrico, la limpieza profunda, pintura y la reposición de todo lo que se perdió entre las llamas. "Todo se quemó, no quedó nada", expresó conmovida, al explicar que el calor consumió por completo las instalaciones eléctricas y gran parte de la estructura interior.

Actualmente, el adulto mayor no permanece en la vivienda por las condiciones en las que quedó tras el siniestro y se está quedando con una de sus hijas, mientras poco a poco intentan organizarse para comenzar con las reparaciones. Señaló que todavía no tiene un cálculo exacto de cuánto costará rehacer el cableado y rehabilitar el inmueble, pero reconoció que será una cantidad considerable, pues la casa quedó sin luz y con daños severos en paredes y espacios interiores.

En cuanto a la camioneta afectada por el incendio, explicó que el propietario entendió que todo se trató de un accidente y no le reclamó por lo ocurrido. Incluso le pidió que sacara la unidad para que fuera retirada como chatarra, ya que quedó completamente inservible. "Es pérdida total, no sirve nada", lamentó, al mencionar que ahora también tendrán que resolver el retiro de los restos del vehículo.

La familia también recordó con emoción el homenaje que vecinos y amigos realizaron el domingo en la colonia, donde acudieron numerosas personas para despedir al menor y acompañarlos en este momento de profundo dolor. El abuelo compartió que Jeremy era un niño muy querido, que siempre lo buscaba llamándolo "abuelo y abuelo", y que su ausencia se siente cada minuto más fuerte. "Ahorita lo extraño mucho, pero conforme pase el tiempo lo voy a extrañar más", dijo entre lágrimas.

Contó que cuidó al pequeño prácticamente desde que tenía un año de edad, luego de que su madre se separó y siguió adelante con sus otros hijos. Desde entonces, Jeremy y su hermano crecieron a su lado, por lo que la pérdida ha sido devastadora para toda la familia, especialmente para el menor de 16 años, quien era uno de los que más tiempo compartía con él.

Llamado a la solidaridad

Ante esta situación, la familia hace un llamado a la ciudadanía para quienes deseen brindar algún tipo de apoyo económico o en especie, ya que necesitan materiales para la rehabilitación de la vivienda y ayuda para salir adelante tras esta doble tragedia: la pérdida de Jeremy y la destrucción de su patrimonio.

Para quienes deseen apoyar, pueden comunicarse con Luis Casillas Martínez al teléfono 866-143-2062. También se indicó el domicilio en calle Rubén Jaramillo #221, colonia Independencia.