Saltillo: Javier Díaz González entrega apoyos de corazón a 3 mil 800 personas

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones de beneficio directo para la población, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la tercera entrega del año del programa "Apoyos de Corazón", con el que se benefician a 3 mil 800 personas que forman parte de los sectores más vulnerables.

Díaz González agradeció el trabajo que realiza el DIF Saltillo y dijo que este tipo de programas son posible gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas; el DIF Coahuila e Inspira.

"Todos los programas, todas las acciones y obras que realizamos en esta administración municipal están encaminadas a tener una mejor comunidad, a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y hacer de Saltillo una mejor ciudad", comentó el Presidente Municipal.

Javier Díaz añadió que se invierten 15 millones de pesos para, a través de estos apoyos, beneficiar a personas de las direcciones de Fortalecimiento Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

¿Qué otros programas se implementan en Saltillo?

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, dijo que el "Programa de Apoyos de Corazón" es solamente una de las acciones que se implementaron en beneficio de quienes más lo necesitan.

"Agradezco el trabajo que realiza el personal del DIF Saltillo y también el apoyo de Javier Díaz González, quien demuestra ser un Alcalde cercano a la gente y con sensibilidad para trabajar todos los días en beneficio de la comunidad", declaró López Naranjo.

La Presidenta Honoraria del DIF dijo que otros programas que se han implementado son el de Apoyos Alimenticios, Amor en Movimiento, Entrega de Aparatos Ortopédicos, la creación de los Espacios DIF en los Centros Comunitarios, cirugías de cataratas, cirugías de labio y paladar hendido, por mencionar algunos.

¿Cuál es la opinión de los beneficiarios?

En representación de las y los beneficiarios del programa, el señor Daniel Mandujano Quiroz dijo que este recurso le permite cubrir algunas de sus necesidades básicas, por lo que agradeció ser considerado para recibirlo.

"Le doy gracias al alcalde Javier Díaz González y al Luly López Naranjo por este apoyo, con su ayuda nos sentimos respaldados y queridos", dijo Mandujano Quiroz.

En el evento también estuvo el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala; la directora de Programas Sociales, Ana Lucía Morales Flores; el director de Fortalecimiento Social, Alfonso Figueroa Vicuña; así como las y los beneficiarios de los Apoyos de Corazón.