C2 y Policía Municipal logran detener a delincuentes por robo en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El trabajo coordinado entre el Centro de Control y Comando (C2) y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo permitió la detención de dos personas señaladas por el delito de robo en la Zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, monitoristas del C2 observaron a través de las cámaras de videovigilancia a un hombre que se encontraba en el cruce de las calles Lerdo y Acuña, cuando fue abordado por otro sujeto en actitud sospechosa.

En las imágenes se aprecia cómo el individuo se coloca junto a su víctima y, segundos después, le arrebata el teléfono celular para huir a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice.

¿Qué ocurrió?

De inmediato, los operadores del C2 solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar y lograron interceptar a los presuntos responsables en calles cercanas.

Los detenidos fueron identificados como Luis Felipe "N" y Alexis Rolando "N", a quienes se les aseguró la motocicleta utilizada para escapar, misma que contaba con reporte de robo.

Tanto los hombres como el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El personal del C2 mantiene vigilancia permanente a través de las cámaras urbanas, trabajando de forma coordinada con los cuerpos operativos para garantizar la seguridad de las y los saltillenses las 24 horas del día.